Jak możemy przeczytać na portalu Forsal.pl, osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w postaci świadczenia specjalnego. Od 1 marca 2025 roku kwota tego świadczenia ulegnie zwiększeniu do 656,46 zł miesięcznie w związku z coroczną waloryzacją. W efekcie, rocznie osoby pobierające ten dodatek otrzymają około 7872 zł.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dodatek dla sieroty zupełnej to ustawowe świadczenie finansowe przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które utraciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany i pobierają rentę rodzinną. Jego celem jest częściowe złagodzenie trudnej sytuacji materialnej osób pozbawionych opieki rodzicielskiej. Prawo do tego świadczenia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Aby otrzymać dodatek, należy spełnić ściśle określone warunki przewidziane w ustawie.

Reklama

Reklama

Dodatek dla sieroty zupełnej to wsparcie finansowe, które otrzymują osoby, które straciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany, a które pobierają rentę rodzinną. Nie ma znaczenia, ile masz lat – jeśli spełniasz te warunki, możesz otrzymać ten dodatek. Co więcej, każdy uprawniony do renty rodzinnej w rodzinie otrzymuje pełną kwotę dodatku, bez względu na to, czy ma rodzeństwo.

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej w 2025 roku

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej ulega corocznej waloryzacji, podobnie jak renty i emerytury. Do końca lutego 2025 roku wynosiła ona 620,36 zł. Od początku marca 2025 roku, po przeprowadzeniu waloryzacji, nastąpi zmiana wysokości tego świadczenia. Wstępnie oszacowano, że dodatek wzrośnie o 5,82 proc. Ostateczny wynik waloryzacji zostanie ogłoszony wkrótce, najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego.

Przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji pozostanie na poziomie 5,82 proc., wysokość dodatku dla sieroty zupełnej zwiększy się do 656,46 zł. Nowa kwota będzie obowiązywać do kolejnej aktualizacji świadczeń w marcu 2026 roku.

Chcąc otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak odpisy aktów zgonu rodziców oraz akt urodzenia, jeśli ojciec nie żyje lub jest nieznany. Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub bezpośrednio w jego oddziale.

Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika (zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu), drogą pocztową lub w polskim urzędzie konsularnym.

Warto dodać, że gdy otrzymasz negatywną decyzję z ZUS, przysługuje Ci prawo do odwołania. Możesz to zrobić na piśmie lub podczas osobistej wizyty w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Inną możliwością jest bezpośrednie skierowanie sprawy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na złożenie odwołania masz miesiąc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.