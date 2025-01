W zakładach karnych w Opolu Lubelskim i Zamościu poszukiwani są pracownicy. Stanowiska do obsadzenia to młodszy wychowawca. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie zapewnia, że zatrudnienie jest stabilne.

Pensja 6200 na rękę. Poszukiwanych jest pięć osób

Praca ta daje również możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Poszukiwanych na to stanowisko jest pięć osób.

Z ogłoszenia wynika, że w pracy na stanowisko młodszego wychowawcy można zarobić 6200 zł netto, jeśli ma się 26 albo więcej lat. Pensja na start dla osób poniżej 26 roku życia to 5700 netto.

Praca w zakładach karnych. Co oprócz pensji?

Dodatkowym profitem w tej pracy jest nagroda roczna, czyli tzw. "trzynastka". Ta wynosi tyle, ile pensja osób przed 26. rokiem życia, czyli 5700 zł netto. Zatrudnieni będą także otrzymywać nagrody uznaniowe.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania: zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 5 700 zł netto; pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2024 roku ok. 84 200 zł brutto; comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 390 zł brutto - brzmi treść ogłoszenia.

Praca w zakładach karnych. Jakie warunki musi spełnić kandydat?

Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać pracę w charakterze młodszego wychowawcy w tych dwóch zakładach karnych?

Osoby, które będą ubiegać się o to stanowisko powinny mieć przynajmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie. Muszą posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych, a więc nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Kandydat powinien posiadać również zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) - 30 punktów,

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

Gdzie składać podania o pracę?

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia (kierunki to m.in. resocjalizacja, psychologia, socjologia, prawo) punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Dokumenty kandydaci mogą składać w w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w wymienionych jednostkach organizacyjnych w terminie do 28 stycznia 2025 r. Informacje na temat wymagań stawianych kandydatom znajdziemy na stronieSłużby Więziennej.