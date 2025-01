Wzrost płacy minimalnej oznacza automatycznie wyższe kary za przestępstwa skarbowe. Wszystko dlatego, że wysokość grzywien jest powiązana z najniższą krajową. Im więcej zarabiamy legalnie, tym więcej możemy stracić, łamiąc prawo podatkowe.

Co się zmieni w 2025 roku?

Od nowego roku kary za przestępstwa podatkowe są wyższe. Najniższa grzywna wynosi teraz 466 zł, a najwyższa może sięgnąć nawet 93 320 zł. To oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu do poprzedniego półrocza. Wszystko przez podwyżkę płacy minimalnej, która wpływa na wysokość kar.

Grzywny i mandaty - kwoty

Z początkiem roku minimalna grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi 466 złotych (to jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia), a maksymalna może osiągnąć aż 93 320 złotych (dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia). Dodatkowo, za takie wykroczenie można otrzymać mandat karny w wysokości do 23 330 złotych (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia). Tak więc kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 1 stycznia 2025 roku wynosi:

minimalna grzywna (1/10 × 4 tys. 666 zł) – 466 zł,

maksymalna grzywna (20 × 4 tys. 666 zł) – 93 tys. 320 zł,

mandat karny (do 5 × 4 tys. 666 zł) – do 23 tys. 330 zł.

Warto dodać, że w drugiej połowie 2024 roku za wykroczenie skarbowe groziła grzywna od 430 do 86 000 złotych, a mandat karny mógł wynosić maksymalnie 21 500 złotych. Od początku 2025 roku widełki kar zostały podwyższone, co oznacza, że za to samo wykroczenie teraz można otrzymać wyższą grzywnę lub mandat.

Przestępstwo skarbowe - czym jest?

Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy, za który grożą poważne konsekwencje prawne. Jest to naruszenie przepisów podatkowych lub celnych, które powoduje lub może spowodować znaczącą szkodę dla finansów publicznych.

Czym przestępstwo skarbowe różni się od wykroczenia skarbowego?

Poziom szkodliwości: Przestępstwa skarbowe są bardziej poważnymi przestępstwami niż wykroczenia. Powodują większą szkodę dla budżetu państwa.

Przestępstwa skarbowe są bardziej poważnymi przestępstwami niż wykroczenia. Powodują większą szkodę dla budżetu państwa. Grzywna w stawkach dziennych

Kara ograniczenia wolności

Kara pozbawienia wolności

Procedura: Przestępstwa skarbowe są ścigane w bardziej formalnym trybie, często z udziałem prokuratury.

Przykłady przestępstw skarbowych

Uchylanie się od podatków: Niezapłacenie lub zaniżenie należnego podatku.

Fałszowanie dokumentów: Podrabianie faktur, rachunków czy innych dokumentów księgowych.

Przemyt towarów: Nielegalny przewóz towarów przez granicę, omijając cła.

Nielegalny przewóz towarów przez granicę, omijając cła. Nielegalna działalność gospodarcza: Prowadzenie działalności bez wymaganych zezwoleń lub rejestracji.

Konsekwencje prawne

Osoby skazane za przestępstwa skarbowe mogą ponieść następujące konsekwencje:

Kary finansowe: Grzywny, obowiązek zapłaty zaległych podatków i odsetek.

Kary pozbawienia wolności: W przypadku poważniejszych przestępstw.

Konfiskata mienia: Przepadek majątku nabytego w wyniku przestępstwa.

Przepadek majątku nabytego w wyniku przestępstwa. Utrata uprawnień: np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kary za przestępstwa skarbowe - ile wynoszą?

Za przestępstwa skarbowe grozi kara grzywny, której wysokość zależy od liczby tzw. stawek dziennych. Ich ilość może się wahać od 10 do maksymalnie 720. Wartość jednej stawki dziennej jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Od 1 stycznia 2025 roku wynosi ona co najmniej 155,53 zł i może sięgnąć nawet 62 212 zł (400-krotność minimalnej). W praktyce oznacza to, że minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi 1 555,30 zł (10 stawek dziennych), a maksymalna może osiągnąć zawrotną sumę 44 792 640 zł (720 stawek dziennych).