Nowe uprawy w katalogu

Katalog upraw objętych 65 proc. dopłatami do składek ubezpieczenia został znacznie poszerzony. Dzięki temu rolnicy uprawiający te rośliny będą mogli zabezpieczyć się przed różnymi ryzykami, takimi jak przymrozki, susza czy choroby roślin.

Ułatwienia w ubezpieczeniu drzew owocowych i truskawek

Ustawa zwiększa maksymalną sumę ubezpieczenia dla upraw drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek, co oznacza większe odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód. Zmiany dotyczą różnych klas gleb i przewidują podwyżkę limitów procentowych z 9 proc. do 20 proc. dla gleb I-IV klasy, z 12 proc. do 22 proc. dla gleb V klasy oraz z 15 proc. do 25 proc. dla gleb VI klasy. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie prowizji dla firm ubezpieczeniowych do 3 proc. składki.

Zmiana definicji przymrozków wiosennych

Zmieniono definicję przymrozków wiosennych, przesuwając okres ich występowania na wcześniejszy termin. Dzięki temu rolnicy będą lepiej zabezpieczeni przed skutkami niespodziewanych przymrozków.

Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dostępności ubezpieczeń upraw dla rolników oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego. Dzięki temu rolnicy będą mogli lepiej radzić sobie z różnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie produkcji rolnej.