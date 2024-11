Rusza nabór wniosków o wsparcie dla rolników

Od 21 listopada 2024 roku rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności ich gospodarstw. Nabór dotyczy dwóch obszarów: B – produkcja ekologiczna oraz C – przedłużanie trwałości produktów rolnych, ich przechowywanie i lepsze przygotowanie do sprzedaży. Nabór realizowany jest za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Wymagania i obszary wsparcia

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie musi wynosić od 25 tys. euro do 250 tys. euro. Dodatkowo, aby ubiegać się o pomoc w obszarze B, roczny przychód z produktów ekologicznych musi wynosić co najmniej 45 tys. zł, a w przypadku obszaru C – 75 tys. zł.

Zakres inwestycji w ramach wsparcia

Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną mogą liczyć na wsparcie przy budowie lub modernizacji budynków, tworzeniu pastwisk i wybiegów dla zwierząt, a także zakupie nowego sprzętu. Z kolei dla obszaru C pomoc dotyczy inwestycji w budynki do przechowywania produktów rolnych oraz zakup sprzętu do ich przetwarzania, przechowywania i pakowania.

Jakie kwoty wsparcia?

Maksymalna kwota pomocy na gospodarstwo wynosi 1,3 mln zł, z czego 1 mln zł można przeznaczyć na inwestycje z nowoczesnymi technologiami, a 300 tys. zł na inne działania. W przypadku produkcji ekologicznej można otrzymać refundację do 65 proc. poniesionych kosztów. Dla młodych rolników w obszarze C wsparcie wynosi również do 65 proc., a dla innych rolników – do 45 proc.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 grudnia 2024 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.