Polska liderem w liczbie gospodarstw rolnych

Według danych za 2020 rok, w Unii Europejskiej funkcjonuje około 9,1 mln gospodarstw rolnych. Największy udział ma Rumunia, gdzie znajduje się 32 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w UE. Polska plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 14 proc., a za nią znajdują się Włochy (12 proc.), Hiszpania (10 proc.) oraz Grecja (6 proc.).

Wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie

W Polsce w sektorze rolnym zatrudnionych jest około 9 proc. mieszkańców, co oznacza, że co dziesiąta osoba pracuje w tej branży. Dla porównania, w Rumunii wskaźnik ten wynosi 20,9 proc., co wskazuje na większą rolę rolnictwa w gospodarce tego kraju.

Małe gospodarstwa w Polsce i Rumunii

W Rumunii aż 90 proc. gospodarstw rolnych to niewielkie farmy o powierzchni poniżej 5 hektarów, co daje temu krajowi drugie miejsce w UE po Malcie (97 proc.). Jednakże, mimo liczebności, małe gospodarstwa zajmują jedynie 23 proc. całkowitej powierzchni ziemi uprawnej.

Polska również posiada znaczną liczbę małych gospodarstw – stanowią one 52 proc. wszystkich, co daje 11. pozycję w UE pod tym względem. Mimo to zajmują one jedynie 12 proc. całkowitej powierzchni gruntów rolnych.

Najwięcej gruntów rolnych w rękach rolników

Polska wyróżnia się na tle Europy pod względem własności gruntów rolnych. Aż 75,4 proc ziemi należy bezpośrednio do rolników, co jest najwyższym wynikiem w UE. W 14 krajach członkowskich przeważa model własności gruntów przez rolników. Najniższy udział tego typu własności odnotowano w Bułgarii, gdzie tylko 9 proc. ziemi jest w rękach rolników, a większość gruntów jest dzierżawiona.

Coraz więcej kobiet w rolnictwie

W strukturze rolnictwa unijnego nadal dominują mężczyźni, którzy stanowią 68 proc. rolników. Jednak odsetek kobiet w tej branży rośnie – w 2020 roku wyniósł 32 proc.. Z kolei wśród kierowników gospodarstw rolnych udział kobiet wzrósł z 26,4 proc. w 2005 roku do 31,6 proc. w 2020 roku.