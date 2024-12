Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w grudniu 2024 roku odbędą się dwie wypłaty świadczeń z programu "Aktywny rodzic". 20 grudnia br. wypłacone zostaną środki na rzecz rodziców korzystających ze żłobka, natomiast 30 grudnia świadczenia otrzymają rodzice pozostający w zatrudnieniu lub opiekujący się dzieckiem w domu. Należy pamiętać, że wypłaty świadczeń następują z miesięcznym wyprzedzeniem.

"Babciowe". Czas na złożenie wniosku tylko do 2 stycznia

Nie wszyscy rodzice dzieci korzystających ze żłobka złożyli jeszcze wnioski o zwrot kosztów opieki. ZUS przypomina, że świadczenie to obejmuje maksymalnie 1500 zł miesięcznie i pokrywa część opłat za pobyt dziecka w żłobku. Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mają czas tylko do 2 stycznia 2025 roku, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie mogły być składane przez okres trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, a więc od początku października. Jednak od 3 stycznia 2025 roku kluczowym terminem do uzyskania świadczenia z wyrównaniem będzie inny okres – dwa miesiące od rozpoczęcia przez dziecko uczęszczania do żłobka. ZUS przedstawił różne scenariusze, z których wynika, że w niektórych przypadkach rodzic otrzyma świadczenie z wyrównaniem, a w innych dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy "babciowe" z wyrównaniem?

ZUS przytacza przykład: 12 grudnia 2024 roku wpłynął wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" dotyczący dziecka przebywającego w placówce od 7 października 2024 roku. Mimo upływu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pobytu dziecka w żłobku, wniosek został złożony zgodnie z obowiązującymi w 2024 roku przepisami, które przewidywały możliwość złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od uruchomienia programu. Prawo do świadczenia przysługuje od 7 października 2024 roku, czyli wraz z wyrównaniem od tej daty.

Kiedy "babciowe" bez wyrównania?

ZUS obrazuje to na przykładzie: w przypadku matki, która złożyła wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" 7 stycznia 2025 roku, ZUS przyznał świadczenie dopiero od stycznia tego samego roku, mimo że dziecko uczęszczało do żłobka od września 2024. Powodem jest przekroczenie specjalnego, trzymiesięcznego terminu na złożenie wniosku, który obowiązywał do 2 stycznia 2025 roku. Po tym terminie zaczęło obowiązywać ogólne, dwumiesięczne ograniczenie. Ojciec, który złożył wniosek 7 marca 2025 roku, czyli w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia przez dziecko pobytu w żłobku, spełnił nowy warunek i otrzyma świadczenie od stycznia.