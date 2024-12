Zasiłek stały to świadczenie pieniężne przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej. Ma na celu wsparcie finansowe osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłek stały - dla kogo?

Zasiłek stały jest formą wsparcia finansowego dla osób, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą pracować. Aby otrzymać ten zasiłek, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Jego wysokość jest indywidualnie ustalana i zależy od tego, czy dana osoba mieszka sama, czy w rodzinie. W obu przypadkach zasiłek stanowi uzupełnienie dochodu do określonego poziomu. Zasiłek stały jest przeznaczony dla osób dorosłych, które nie mogą pracować ze względu na wiek lub zdrowie. Aby otrzymać to świadczenie, musisz spełnić dodatkowe warunki:

Jeśli mieszkasz sam/sama, twoje miesięczne zarobki muszą być niższe od określonej przez prawo kwoty (tzw. kryterium dochodowego).

Jeśli mieszkasz z rodziną, zarówno twoje dochody, jak i średni dochód na osobę w twoim gospodarstwie domowym muszą być poniżej tego kryterium.

Osoby niepełnosprawne, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, również mogą ubiegać się o ten zasiłek.

Zasiłek stały - kryterium dochodowe

Od początku 2025 roku nastąpi podwyższenie limitów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Osoby samotnie gospodarujące będą mogły liczyć na wyższe kryterium dochodowe wynoszące 1010 złotych miesięcznie, co oznacza wzrost o 234 złote. Natomiast dla osób wchodzących w skład rodzin, limit ten zostanie podniesiony do 823 złotych, czyli o 223 złote. Równolegle z powyższymi zmianami, nastąpi również zwiększenie maksymalnej wysokości zasiłku stałego, który dla osób samotnie gospodarujących wyniesie 1229 złotych miesięcznie, co stanowi wzrost o 229 złotych.

Zasiłek stały - kwota

Maksymalna wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnej gospodarującej jest określona jako 130 proc. kryterium dochodowego ustalonego dla tej grupy. W 2024 roku kwota ta nie może przekroczyć 1000 złotych. W przypadku osób wchodzących w skład rodziny, zasiłek stały oblicza się, odejmując od kwoty stanowiącej 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, dochód przypadający na jednego członka rodziny. Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 100 złotych miesięcznie.

Jeżeli osoba uprawniona jest jednocześnie do zasiłku stałego i co najmniej jednego z następujących świadczeń: renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub zasiłku dla bezrobotnych, to prawo do zasiłku stałego wygasa. Jeżeli ktoś mieszka w domu opieki lub chce się tam przenieść, to pod względem finansowym jest traktowany jak osoba mieszkająca sama, jeśli wcześniej dostawał zasiłek stały. Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o zasiłek stały składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.