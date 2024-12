Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to forma wsparcia finansowego dla osób, które poświęciły życie wychowywaniu dzieci w rodzinach wielodzietnych, rezygnując z pracy zarobkowej. Świadczenie to ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej kwoty gwarantowanej. Jest to świadczenie nieskładkowe, finansowane z budżetu państwa.