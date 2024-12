Renta wdowia to świadczenie socjalne skierowane do osób pobierających co najmniej dwa świadczenia z systemu emerytalnego, w tym rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, przy spełnieniu dodatkowych warunków. Zmiany w przepisach pozwolą na kumulację renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi przyznawanymi przez różne instytucje, w tym ZUS, KRUS czy wojskowe służby emerytalne.Oznacza to, że osoby pobierające rentę rodzinną będą mogły łączyć ją z innymi świadczeniami, które im przysługują. Jednak, aby skorzystać z tej możliwości, nie wystarczy jedynie status wdowy/wdowca i prawo do dwóch świadczeń.

Renta wdowia - warunki

Warunki niezbędne do uzyskania renty wdowiej to:

Wiek: Musisz mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Musisz mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Status małżeński: W momencie śmierci małżonka musisz z nim pozostawać w związku małżeńskim.

W momencie śmierci małżonka musisz z nim pozostawać w związku małżeńskim. Renta rodzinna: Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ale to prawo musiało powstać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn).

Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ale to prawo musiało powstać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn). Obecny status: Nie możesz być obecnie w związku małżeńskim.

Zbieg świadczeń z rentą rodzinną przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku. Prawo do łączenia świadczeń wygasa z chwilą zawarcia nowego związku małżeńskiego. Aby skorzystać z renty wdowiej, konieczne jest wcześniejsze ustalenie prawa do renty rodzinnej. Osoby, które dotychczas nie ubiegały się o tę formę świadczenia, powinny złożyć odpowiednie wnioski w bieżącym roku. Następnie, do końca czerwca 2025 roku, należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń. Taka kolejność postępowania przyspieszy proces przyznawania świadczeń w 2025 roku. Analogiczna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nie ubiegały się o emeryturę.

Renta wdowia - kwota

Od 2025 roku osoby pobierające rentę rodzinną zyskają nowe możliwości. Oprócz dotychczasowego prawa do wyboru między rentą rodzinną a własnym świadczeniem (np. emeryturą), będą mogły łączyć oba świadczenia. Nowe przepisy przewidują możliwość pobierania pełnej renty rodzinnej oraz dodatkowo 15 proc. własnego świadczenia. Procent ten wzrośnie do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku. Zmiany te dotyczą również osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy rentę szkoleniową.

Łączna kwota wszystkich świadczeń, które osoba otrzymuje jednocześnie, nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie ten limit wynosi 5342,88 zł. Do tej sumy wliczane są również świadczenia otrzymywane z zagranicy oraz wszelkie inne świadczenia i dodatki (poza jednorazowymi), które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli łączne świadczenia przekroczą ten limit, to część z nich zostanie pomniejszona tak, aby nie przekroczyć ustalonej kwoty maksymalnej.

Renta wdowia - wniosek

Okres na złożenie wniosku o rentę wdowią trwa od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że osoby zainteresowane mają 6 miesięcy na dopełnienie formalności. Renta zostanie wypłacona począwszy od 1 lipca 2025 roku, niezależnie od dokładnej daty złożenia wniosku w ciągu tych sześciu miesięcy.

Osoby pobierające już rentę rodzinną, które chciałyby łączyć ją z innym świadczeniem, nie muszą dostarczać dodatkowych dokumentów. Jeśli zdecydują się na złożenie wniosku o rentę wdowią drogą elektroniczną, a nie posiadają jeszcze profilu na platformie eZUS, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielą im niezbędnej pomocy w jego założeniu. Aby uzyskać wsparcie, wystarczy skontaktować się z ZUS osobiście w jednej z jego placówek, podczas wideorozmowy (e-wizyty), poprzez e-mail lub telefonicznie.