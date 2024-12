We wtorek Polska otrzymała kolejne 40 miliardów złotych w ramach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te wynikają z realizacji drugiego i trzeciego wniosku o płatność, które zostały złożone we wrześniu tego roku do Komisji Europejskiej. Łączna kwota dotychczas przekazanych funduszy KPO wynosi 67 miliardów złotych. Jak zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, środki te odegrają kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki.