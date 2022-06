Skąd będą one pochodzić, skoro pierwsze środki z KPO napłyną do nas najwcześniej jesienią? Ze zwrotów z tarcz antycovidowych dla firm, które trafiają na konto PFR. Co prawda do przedstawicieli funduszu nie dotarły jeszcze sygnały o możliwości wydania w pierwszym rzucie sumy większej niż oficjalnie deklarowane 4 mld zł, niemniej szef PFR Paweł Borys sugeruje, że potencjał jest znacznie większy. – Dzięki zwrotom z tarcz dysponujemy obecnie ok. 10 mld zł. W kolejnym roku będzie to nawet 15 mld zł – wylicza. Plan zakłada, że wydatki PFR będą później rekompensowane przez resort finansów pieniędzmi z KPO.