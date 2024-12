ZUS przyznaje jednorazowe odszkodowanie osobie ubezpieczonej, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale, lub stale niezdolna do pracy. Warunkiem koniecznym jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim powyżej 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezdolność jest stała i uniemożliwia wykonywanie dotychczasowego zawodu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu, potwierdzonego dokumentacją medyczną.

Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek to takie uszkodzenie ciała, które pozostawia trwałe ślady i nie można go już "naprawić". To oznacza, że dana osoba będzie miała problemy zdrowotne na stałe. Natomiast długotrwały uszczerbek może się z czasem zmniejszyć, choć na razie trwa dłużej niż pół roku.

Odszkodowanie z ZUS - dla kogo?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jednorazowe odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały trwałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego im wykonywanie pracy. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego świadczenia jest bycie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. W przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje członkom jego najbliższej rodziny. Do kręgu uprawnionych należą:

małżonek/małżonka, z wyłączeniem sytuacji, gdy orzeczono separację;

dzieci, bez względu na to, czy są własne, drugiego małżonka czy przysposobione;

wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;

rodzice.

Odszkodowanie z ZUS - kwota

Wysokość jednorazowego odszkodowania przyznawanego przez ZUS jest bezpośrednio związana z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, który został spowodowany wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Odszkodowanie to stanowi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku. Wartość przeciętnego wynagrodzenia ustalana jest corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Zgodnie z informacjami na biznes.interia.pl, w tym okresie odszkodowanie z ZUS wyniesie: