Co trzy lata przeprowadzana jest ponowna ocena prawa do zasiłku rodzinnego oraz innych świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego). Podstawą tej oceny są wyniki badań dotyczących progu wsparcia dochodowego rodzin oraz aktualizacja wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, wysokość zasiłku rodzinnego nie ulegnie zmianie od 1 listopada 2024 roku do czasu kolejnej weryfikacji. Oznacza to, że stawki miesięczne pozostaną na dotychczasowym poziomie: 95 zł dla dzieci do 5. roku życia, 124 zł dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz 135 zł dla osób w wieku od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny a kryterium dochodowe

Reklama

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód jest na tyle niski, że potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. Aby otrzymać ten zasiłek, średni miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, to limit ten wynosi 764 zł. W przypadku przekroczenia tych limitów, wysokość zasiłku jest obniżana proporcjonalnie do wysokości przekroczenia.

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeśli się uczy – do 21 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, które kontynuują naukę w szkole lub na studiach, zasiłek może być wypłacany nawet do ukończenia przez nie 24 roku życia. Dodatkowo, osoby pełnoletnie, które są samodzielne finansowo i są uczniami lub studentami, mogą otrzymywać zasiłek do 24. roku życia.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć formalny wniosek w urzędzie gminy lub miasta, w którym mieszkasz. Ten wniosek służy do ustalenia, czy przysługuje Ci to świadczenie oraz jakie dodatki możesz otrzymać. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak skrócony akt urodzenia dziecka i zaświadczenie o dochodach, należy złożyć osobiście w urzędzie lub skorzystać z platformy elektronicznej Emp@tia.

Prawo do zasiłku rodzinnego powstaje od miesiąca złożenia wniosku. Aktualnie obowiązuje okres zasiłkowy od 1 listopada 2024 do 31 października 2025 roku. Oznacza to, że jeśli złożysz wniosek np. 15 listopada 2024 roku, zasiłek będziesz otrzymywać od listopada 2024 roku do końca października 2025 roku. Jeśli jednak złożysz wniosek dopiero w grudniu 2024 roku, zasiłek będzie Ci przysługiwał tylko za okres od grudnia 2024 do października 2025 roku.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2025

Oprócz podstawowego zasiłku rodzinnego, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń. Dla przykładu, rodzice nowo narodzonego dziecka mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym mają prawo do dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie. Samotni rodzice mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości od 193 do 386 zł miesięcznie, w zależności od liczby wychowywanych dzieci. Rodziny wielodzietne otrzymują dodatek w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko. Dzieci uczące się mogą być uprawnione do dodatkowych świadczeń, takich jak dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.