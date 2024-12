Dodatek pielęgnacyjny jest formą wsparcia finansowego przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacząco utrudnia samodzielne funkcjonowanie. Nie jest wymagany określony wiek, by móc skorzystać z tego świadczenia.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć stosowny wniosek do właściwego organu, z wyjątkiem osób, które ukończyły 75. rok życia. W przypadku seniorów powyżej tego wieku świadczenie to przyznawane jest automatycznie. Zgodnie z ustawą o dodatku pielęgnacyjnym, prawo do tego świadczenia przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wnioskodawcy spełniający drugi warunek zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego OL-9 potwierdzającego ich stan zdrowia. Dodatkowo warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego jest posiadanie prawa do emerytury lub renty.

Reklama

Warto podkreślić, że warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest m.in. nieprzebywanie dłużej niż przez 2 tygodnie w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego ustalono na kwotę 324,39 zł. Stawka ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2025 roku. ZUS dokonuje wypłaty dodatku pielęgnacyjnego wraz z przelewem świadczenia emerytalnego lub rentowego.

W takiej sytuacji nie otrzymasz dodatku pielęgnacyjnego

Jeśli emeryt lub rencista przebywa w zakładzie opiekuńczym dłużej niż 14 dni w miesiącu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zdecydować o zawieszeniu wypłaty dodatku pielęgnacyjnego.