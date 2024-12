Zimowy wypoczynek z rehabilitacją to doskonała okazja dla seniorów, by zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Tego typu turnusy, dofinansowane przez PFRON, pozwalają na 14- lub 21-dniowy pobyt w ośrodku, gdzie oprócz relaksu można skorzystać z różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych. To idealna propozycja dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą aktywnie spędzić czas zimowy.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne to specjalistyczne, co najmniej dwutygodniowe programy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, łączące elementy wypoczynku z intensywną terapią rehabilitacyjną. Mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Pracownicy posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego 21-dniowego urlopu rehabilitacyjnego.

Dla kogo dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania z PFRON na turnus rehabilitacyjny, senior musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (lekkiej, umiarkowanej lub znacznej) oraz spełniać kryteria dochodowe. Oznacza to, że jeśli senior mieszka w gospodarstwie wieloosobowym, jego dochód nie może przekroczyć 50 proc. średniej krajowej.

Jaka dopłata dla seniorów na zimowy turnus rehabilitacyjny?

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON jest przyznawane pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dochodowych. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ich dochód nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla osób samotnie gospodarujących limit ten wynosi 65 proc. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy oraz jego sytuacji rodzinnej. Przysługujące świadczenie może wynosić: 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 27 proc. dla osób z umiarkowanym stopniem oraz 25 proc. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość tego dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności:

Lekki stopień: około 2067 zł,

około 2067 zł, Umiarkowany stopień: około 2232 zł,

około 2232 zł, Znaczny stopień: około 2480 zł.

W wyjątkowych przypadkach PFRON może zwiększyć wsparcie finansowe nawet do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które w 2024 roku wynosi 3307 złotych.