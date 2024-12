ZUS wypłaca różnorodne świadczenia, wśród których emerytury są tylko jednym z przykładów. Ostatnio wzrosła liczba wniosków o "babciowe", co wykazało, że ostrzeżenia o konieczności weryfikacji uprawnień przed pobieraniem świadczeń z programu "Aktywny Rodzic" były uzasadnione. Niektórzy beneficjenci są bowiem zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych środków.

Program "Aktywny rodzic". Jak złożyć wniosek i ile wynosi "babciowe"?

Jednym z kluczowych postulatów wyborczych Koalicji Obywatelskiej było wprowadzenie świadczenia zwanego "babciowym". To świadczenie, skierowane do aktywnych zawodowo rodziców, którzy samodzielnie opiekują się swoimi dziećmi, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Program "Aktywny Rodzic" przewiduje wypłatę tego świadczenia przez 24 miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego trzecie urodziny dziecka.

Aby złożyć wniosek o świadczenie, należy skorzystać wyłącznie z formularza elektronicznego. Wypłaty świadczenia realizowane są cyklicznie, 5., 15. i 20. dnia każdego miesiąca, z dołu na poprzedni okres rozliczeniowy. Oznacza to, że wypłaty za listopad nastąpią w grudniu. Wysokość świadczenia wynosi 1500 złotych miesięcznie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności kwota ta zwiększa się do 1900 złotych.

Te osoby będą musiały zwrócić pieniądze ze świadczenia

Część rodziców, którzy złożyli wnioski o świadczenia w ramach programu "Aktywny Rodzic", może zostać zobowiązana do zwrotu już otrzymanych środków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pobieranie świadczeń z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) jest niezgodne z jednoczesnym otrzymywaniem wsparcia finansowego w ramach programu "Aktywny Rodzic". W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał podjąć działania windykacyjne w stosunku do tych osób, które naruszyły powyższe regulacje.

Jak podaje portal superbiz.se.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w dniach 4 i 5 grudnia wysłał decyzje o konieczności zwrotu nadpłaconych świadczeń rodzinnych. Dotyczy to osób, które pobierały już Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jednocześnie złożyły wnioski o nowe świadczenia, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

ZUS wyjaśnił, że możliwość skorzystania z nowego programu "Babciowe" zależy od tego, czy rodzice w pełni wykorzystali Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Jeśli kwota wypłacona z tytułu RKO była niższa niż 12 000 zł, oznacza to, że część środków pozostała niewykorzystana. W takiej sytuacji rodzina może ubiegać się o jedno z trzech świadczeń w ramach nowego programu: "Aktywnie w żłobku", "Aktywnie rodzice w pracy" lub "Aktywnie w domu".

ZUS informuje, że łączne świadczenie z tytułu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) i programu "Aktywnie w domu" nie może przekroczyć 12 000 złotych na dziecko. W przypadku wykorzystania pełnej kwoty 12 000 złotych rodzice mogą ubiegać się jedynie o wsparcie w ramach programów "Aktywnie w żłobku" lub "Aktywni rodzice w pracy". Ponadto, jeżeli rodzice pobierają już RKO w wysokości 1000 złotych miesięcznie, mogą kontynuować to świadczenie do momentu osiągnięcia limitu 12 000 złotych lub ukończenia przez dziecko 35. miesiąca życia.

ZUS apeluje o zwrot pieniędzy już w sierpniu 2024

Wcześniejsze korespondencje do rodziców już sygnalizowały złożoność przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych. Obecne problemy z kumulacją świadczeń wynikają z dążenia do zapewnienia płynności wypłat w okresie przejścia na nowy system. Mimo to urzędnicy jasno zaznaczali w okresie wakacyjnym, że łączenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z nowymi świadczeniami jest niedozwolone i może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków.

W piśmie wysłanym w sierpniu br. na PUE ZUS do wszystkich klientów pobierających RKO ZUS informował, że nie jest możliwe łączenie pobierania świadczeń z RKO i programu "Aktywny Rodzic", a decyzja co do wyboru konkretnego świadczenia leży po stronie rodziców - przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Rodzice, którzy otrzymali od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadwyżkę finansową, zostaną zobowiązani do jej zwrotu. ZUS oferuje kilka rozwiązań: jednorazową spłatę całej kwoty, rozłożenie płatności na raty lub potrącanie nadpłaty z przyszłych świadczeń rodzinnych.