Ponowne przeliczenie emerytury może znacząco poprawić sytuację finansową seniorów. Warto jednak pamiętać, że kluczem do sukcesu jest przedstawienie nowych dokumentów potwierdzających okresy pracy lub wysokość zarobków.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Emeryci mają możliwość ponownego obliczenia wysokości swojej emerytury, szczególnie gdy po jej przyznaniu uda im się odnaleźć dokumenty potwierdzające wcześniejsze zarobki lub gdy kontynuują pracę i odprowadzają składki. Jednak, jak zauważa rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis, coraz częściej takie wnioski nie skutkują podwyżką świadczenia. Powodem jest m.in. fakt, że nowe dowody lub kontynuacja pracy nie zawsze przekładają się na wyższe świadczenie. Prawo nie nakłada żadnych ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez emerytów, nawet jeśli nie mają one uzasadnienia prawnego. Konsekwencją takiego działania będzie jedynie negatywna decyzja organu rentowego.

Jakie dokumenty może uwzględnić ZUS?

Kowalska-Matis podaje konkretne przykłady sytuacji, w których emeryci błędnie zakładają, że ich okres służby wojskowej nie został uwzględniony w stażu pracy, mimo wcześniejszego dostarczenia odpowiednich dokumentów, takich jak książeczka wojskowa. Dokumenty znalezione w szufladzie mogą okazać się istotne jedynie w przypadku, gdy dotyczą okresów zatrudnienia sprzed 1999 roku. Po tym roku wszelkie informacje o składkach emerytalnych są gromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Aby złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury, konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

świadectwa pracy (lub umowy o pracę, jeśli świadectwa nie zostały wydane),

zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

listy płac z archiwów zlikwidowanych zakładów pracy,

zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

W tej sytuacji ZUS sam potwierdzi okres i podstawę ubezpieczenia

W przypadku osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 20 pracowników), Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł samodzielnie potwierdzić okres i podstawę ubezpieczenia. Wystarczy, że wnioskodawca poda dokładne daty zatrudnienia oraz dane identyfikujące byłego pracodawcę. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje, takie jak adres oddziału ZUS, do którego były opłacane składki.