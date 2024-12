Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne to dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, minimum 14-dniowe programy łączące wypoczynek z intensywną rehabilitacją. Skierowane są do grup co najmniej 20-osobowych, dobieranych ze względu na podobne potrzeby zdrowotne. Mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub wyjazdowej. Pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego 21 dni urlopu rehabilitacyjnego.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Turnus rehabilitacyjny z PFRON

Aby skorzystać z dofinansowania na turnus rehabilitacyjny oferowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. To dokument wystawiany przez specjalistyczny zespół medyczny po szczegółowej ocenie stanu zdrowia wnioskodawcy i analizie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego. W zależności od stopnia ograniczeń w funkcjonowaniu orzeczenie może potwierdzać niepełnosprawność lekką, umiarkowaną lub znaczną. Seniorzy posiadający takie orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie, które pozwoli im wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Ile wynosi dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON?

Aby uzyskać dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny z PFRON, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych. Osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli ich dochód nie przekracza 50 proc. średniej krajowej. W przypadku osób samotnie gospodarujących limit ten wynosi 65 proc. średniej krajowej. Wysokość przyznawanego dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy oraz od jego sytuacji rodzinnej. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 proc. średniej krajowej, a z orzeczeniem o umiarkowanym – 27 proc. Dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności przewidziano dofinansowanie w wysokości 25 proc. średniej krajowej. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 proc. średniej krajowej. Wygląda to więc następująco:

niepełnosprawność w stopniu znacznym — 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 2480 zł ),

), niepełnosprawność w stopniu znacznym — 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 2232 zł ),

), niepełnosprawność w stopniu znacznym — 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 2067 zł ),

), dla opiekuna osoby niepełnosprawnej — 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 1653 zł).

Reklama

W wyjątkowych przypadkach PFRON może zwiększyć wsparcie finansowe nawet do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które w 2024 roku wynosi 3307 złotych.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium