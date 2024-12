Senat wraca do prac nad pomysłem wypłaty swoistej premii za małżeński staż. Jeśli propozycja wejdzie w życie, pary mogłyby liczyć na świadczenie w wysokości od 5 tys. do 8 tys. zł. To byłby nowy rodzaj dodatku na wzór emerytury honorowej, którą dostają 100-latkowie.