Wigilia firmowa to często spotykane, dodatkowe wydarzenie w kalendarzu wielu firm. Dzięki niemu, pracownicy mogą wspólnie świętować, integrować się i budować relacje w mniej formalnej atmosferze. Wigilia firmowa często ma też na celu podkreślenie wartości współpracy i wdzięczności za mijający rok pracy. Nierzadko służy także docenieniu pracy zespołu w symboliczny sposób i zwiększeniu poczucia przynależności do firmy. Czy jednak udział w niej jest obowiązkowy czy dobrowolny?

Czy wigilia firmowa jest obowiązkowa?

Wigilie firmowe coraz częściej wpisują się w kulturę korporacyjną. Zdarza się jednak, że nie dla wszystkich pracowników jest to komfortowe doświadczenie. Bywa, że jest to źródło dodatkowego stresu. W związku z tym często pojawiają się pytania czy pracodawca może wymagać od pracownika uczestnictwa w takim spotkaniu. Na ten temat wypowiedziała się w TVN24 Biznes ekspertka prawa pracy.

Czy pracodawca może wymagać obecności na wigilii firmowej?

Jak wyjaśnia ekspertka prawa pracy Monika Smulewicz, pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do udziału w takich wydarzeniach. "Pracodawca nie może zmusić nikogo do wspólnego wyjścia ani przygotowywania potraw" — zauważa.

Z badań przez nią cytowanych wynika, że ponad połowa ankietowanych ma negatywny stosunek do tego typu spotkań. Dla wielu osób wigilie firmowe to wydarzenia pełne sztuczności. Z kolei inni obawiają się potencjalnie niezręcznych sytuacji.

Jak zauważa ekspertka, "statystycznie najwięcej niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym ma miejsce właśnie podczas świątecznych spotkań wigilijnych”. Dodatkowym źródłem dyskomfortu jest często także m.in. składanie życzeń czy dzielenie się opłatkiem z osobami, z którymi relacje w pracy są napięte.

Monika Smulewicz dostrzega jednak także pozytywne strony takich wydarzeń zauważając, że jest to narzędzie do budowania relacji, a także okazja, by spojrzeć na współpracowników w innym świetle, poza codziennymi obowiązkami. Smulewicz podkreśla jednak, że uczestnictwo w takim spotkaniu powinno być dobrowolne. "Ważne jednak, by nie czynić takich spotkań przykrym obowiązkiem. Warto zostawić prawo do decyzji co do aktywnego udziału w takim spotkaniu swoim pracownikom” – podsumowuje.