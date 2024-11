Pracownicy mogą skorzystać z niektórych uprawnień jedynie przed końcem roku kalendarzowego. Jest tak nie tylko w przypadku urlopu na żądanie, ale także zwolnienia dla pracownika w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku. Komu przysługuje ten rodzaj urlopu?

Urlop w wymiarze 2 dni lub 16 godzin – komu przysługuje?

Zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. By z niego skorzystać nie trzeba być rodzicem. Jak wskazał ustawodawca, urlop ten dotyczy pracownika wychowującego dziecko, co oznacza, że dla jego zastosowania nie ma znaczenia rodzicielstwo ani inny stopień pokrewieństwa. Z urlopu mogą skorzystać osoby, które wychowują dziecko w wieku do 14 lat.

Działa to jednak również w drugą stronę - nie każdy pracownik, który jest rodzicem, ma automatycznie do niego prawo. W momencie gdy nie wychowuje dziecka, nie ma podstaw do jego uzyskania.

Pracodawca nie może odmówić

Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem jest wiążący dla pracodawcy. To oznacza, że pracodawca nie może odmówić go pracownikowi i zaproponować zwolnienia w innym terminie.

Choć nie został określony przez ustawodawcę termin, w którym pracownik powinien zgłosić pracownikowi zamiar skorzystania z tego urlopu dobrą praktyką jest poinformowanie o tym pracodawcy jak najwcześniej by miał on możliwość zadbania o odpowiednią organizację pracy.

Prawo do zwolnienia nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Jeśli więc pracownik nie wykorzysta go do końca 2024 roku to przepadnie.