Nowe stawki na 2025 rok zatwierdził już Urząd Regulacji Energetyki. To oznacza, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa czekają dodatkowe koszty za energię elektryczną. Z czego wynikają i jaki jest ich cel?

Opłata mocowa – co to takiego?

Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jej zadaniem jest finansowanie rezerwy mocy, co ma zagwarantować stabilność dostaw energii, zwłaszcza w momencie gdy zapotrzebowanie wzrasta. Środki z opłaty mocowej mają m.in. wesprzeć rozwój infrastruktury, czyli np. modernizację elektrowni czy budowę nowych źródeł energii.

Opłata mocowa została czasowo zawieszona w 2024 roku z uwagi na wysokie ceny energii. Na rachunkach pojawi się jednak ponownie od stycznia 2025 roku. Co to dokładnie oznacza dla gospodarstw domowych i firm?

Opłata mocowa – o ile wzrosną rachunki za prąd?

W przypadku gospodarstw domowych wysokość opłaty mocowej będzie określana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. Kwoty będą wyglądały następująco:

Przy zużyciu poniżej 500 kWh rocznie: 2,86 zł miesięcznie (wzrost z 2,66 zł),

Przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie: 6,86 zł miesięcznie (wzrost z 6,39 zł),

Przy zużyciu od 1200 kWh do 2800 kWh rocznie: 11,44 zł miesięcznie (wzrost z 10,64 zł),

Przy zużyciu powyżej 2800 kWh rocznie: 16,01 zł miesięcznie (wzrost z 14,90 zł).

To oznacza, że w przypadku gospodarstwa domowego, które zużywa od 1200 kWh do 2800 kWh opłata mocowa wyniesie rocznie około 137 zł. W gospodarstwach gdzie zużywa się dużo energii elektrycznej opłata może wzrosnąć do blisko 200 zł.