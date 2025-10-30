Nowy park handlowy we Włocławku. Kiedy otwarcie?

Nowy park handlowy we Włocławku na Zielnej to długo wyczekiwana inwestycja. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 9621 mkw. i pomieści dziewięć lokali handlowo-usługowych. Zakończenie budowy planowane jest na 2026 rok.

Inwestor: Eurobud Group

Lokalizacja: ul. Zielna, Włocławek

Planowane otwarcie: 2026 rok

Znane sieci potwierdzone - lista najemców

Włocławianie mogą się spodziewać obecności popularnych i lubianych marek, co z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Wśród potwierdzonych najemców znajdują się:

Pepco – artykuły dla domu i odzież

– artykuły dla domu i odzież Rossmann – drogeria i kosmetyki

– drogeria i kosmetyki TEDi – dekoracje i akcesoria

– dekoracje i akcesoria KiK – odzież i tekstylia

– odzież i tekstylia Sinsay – moda i dodatki

– moda i dodatki RTV Euro AGD – elektronika i sprzęt AGD

– elektronika i sprzęt AGD Martes Sport – artykuły sportowe

Parterowy kompleks i duży parking

Zgodnie z założeniami projektu (jak podaje portal wloclawek.naszemiasto.pl), powstający obiekt będzie kompleksem parterowym. Taka konstrukcja gwarantuje łatwy i wygodny dostęp do każdego sklepu bezpośrednio z parkingu. Na zmotoryzowanych klientów czekać będzie 365 miejsc parkingowych.