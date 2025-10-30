Nowy park handlowy we Włocławku. Kiedy otwarcie?

Nowy park handlowy we Włocławku na Zielnej to długo wyczekiwana inwestycja. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 9621 mkw. i pomieści dziewięć lokali handlowo-usługowych. Zakończenie budowy planowane jest na 2026 rok.

  • Inwestor: Eurobud Group
  • Lokalizacja: ul. Zielna, Włocławek
  • Planowane otwarcie: 2026 rok
Znane sieci potwierdzone - lista najemców

Włocławianie mogą się spodziewać obecności popularnych i lubianych marek, co z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Wśród potwierdzonych najemców znajdują się:

  • Pepco – artykuły dla domu i odzież
  • Rossmann – drogeria i kosmetyki
  • TEDi – dekoracje i akcesoria
  • KiK – odzież i tekstylia
  • Sinsay – moda i dodatki
  • RTV Euro AGD – elektronika i sprzęt AGD
  • Martes Sport – artykuły sportowe

Parterowy kompleks i duży parking

Zgodnie z założeniami projektu (jak podaje portal wloclawek.naszemiasto.pl), powstający obiekt będzie kompleksem parterowym. Taka konstrukcja gwarantuje łatwy i wygodny dostęp do każdego sklepu bezpośrednio z parkingu. Na zmotoryzowanych klientów czekać będzie 365 miejsc parkingowych.