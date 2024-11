Czym jest program "Dobry start"?

Program "Dobry start" to rządowe wsparcie finansowe, w wysokości 300 złotych, przeznaczone dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Świadczenie przysługuje dzieciom do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Nie ma żadnych ograniczeń dochodowych, co oznacza, że każda rodzina, której dziecko spełnia powyższe kryteria, może ubiegać się o to wsparcie.

Kiedy wypłata świadczenia 300 plus?

Teoretyczny termin realizacji świadczenia przez Zakład wynosi dwa miesiące, jednak w wielu przypadkach wypłaty następują szybciej. Warto jednak pamiętać, że wnioski złożone pod koniec listopada mogą wydłużyć ten proces, a wypłata nastąpić dopiero w następnym roku kalendarzowym.

Do kiedy można składać wnioski o świadczenie 300 plus?

Okres przyjmowania wniosków o świadczenie upływa 30 listopada 2024 roku. Osoby, które złożyły dokumenty w pierwszych dwóch miesiącach okresu świadczeniowego, otrzymały już wypłatę. Dla wniosków złożonych później termin realizacji wynosi maksymalnie dwa miesiące.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie z programu "Dobry start"?

Uprawnieni do złożenia wniosku o świadczenie są: rodzice dziecka lub osoby sprawujące nad nim opiekę prawną bądź faktyczną. Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Aby złożyć wniosek, zazwyczaj potrzebne są:

numer PESEL dziecka ,

, numer PESEL rodzica/opiekuna ,

, numer rachunku bankowego.

Dokładna lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od wybranej formy złożenia wniosku. ZUS informuje, że należy zweryfikować status złożonego wniosku. Pamiętajmy, że listopad to ostateczny termin na jego złożenie. Po przekroczeniu tego terminu możliwość uzyskania świadczenia wygasa.

