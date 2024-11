Rząd wprowadza istotną zmianę w systemie wsparcia osób uprawnionych do alimentów. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, maksymalne świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie podniesione z 500 do 1000 złotych miesięcznie.

Projekt ustawy. Co zakłada?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, opracowało projekt ustawy, której celem jest modernizacja przepisów dotyczących funduszu alimentacyjnego. Projekt zakłada nie tylko zwiększenie świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, ale także zaostrzenie konsekwencji dla dłużników alimentacyjnych. Wśród nowych rozwiązań znalazło się ułatwienie ścigania dłużników, przyspieszenie i zwiększenie skuteczności nakładania na nich kar oraz wprowadzenie możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności w postaci elektronicznego dozoru dla osób uporczywie uchylających się od obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do świadczeń alimentacyjnych przyznanych po 1 października 2024 roku. Świadczenia te będą wypłacane z uwzględnieniem nowych przepisów od daty ich nabycia. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają wyrównanie świadczenia za październik i kolejne miesiące.

Czym jest Fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które mimo przysługującego im prawa do alimentów od rodziców, nie otrzymują ich z powodu niemożności wyegzekwowania należności. Świadczenia z tego funduszu mogą być przyznawane:

Dzieciom do ukończenia 18. roku życia.

do ukończenia 18. roku życia. Młodzieży w wieku od 18. do 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej.

w wieku od 18. do 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – w tym przypadku świadczenie przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

