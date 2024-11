Zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Od początku listopada 2024 r. mikroprzedsiębiorcy oraz komornicy sądowi mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku. W bieżącym roku ulga obejmuje składki za grudzień, a wniosek należy złożyć do końca listopada.

Jakie składki obejmują wakacje składkowe?

Wakacje składkowe dotyczą składek liczonych od najniższej podstawy wymiaru, obowiązującej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ulga nie obejmuje składek opłacanych przez przedsiębiorcę za inne osoby, takie jak pracownicy, współpracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie nie dotyczy też składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Składki finansowane przez budżet państwa

Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane przez budżet państwa, co oznacza, że będą one wliczane do przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi odprowadzać podatku od kwot objętych zwolnieniem. Wakacje składkowe stanowią pomoc publiczną de minimis, więc we wniosku należy podać informacje o innych formach pomocy publicznej, z których przedsiębiorca korzystał w ostatnich trzech latach.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe?

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych lub eZUS, logując się na konto płatnika. Aby skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2024 r., wniosek należy złożyć w listopadzie. Złożenie go później, np. w grudniu, pozwoli na zwolnienie ze składek za styczeń 2025 r.

Po złożeniu wniosku, informacje dotyczące statusu zgłoszenia będą widoczne na koncie przedsiębiorcy na PUE/eZUS. Dodatkowo ZUS wyśle powiadomienie e-mailowe lub SMS-owe o nowej wiadomości, jeśli przedsiębiorca podał dane kontaktowe na swoim koncie PUE/eZUS.