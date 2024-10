Z uwagi na to, że 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, wypłaty listopadowych emerytur i rent zostaną przesunięte. Emeryci, którzy zwykle pobierają świadczenia pierwszego dnia miesiąca, otrzymają je już w październiku.

Osoby pobierające emeryturę pierwszego dnia miesiąca mogą spodziewać się listopadowej wypłaty wcześniej niż zwykle. ZUS konsekwentnie przyspiesza wypłaty świadczeń, gdy termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.

Harmonogram wypłaty emerytur

Świadczenia emerytalne są wypłacane seniorom w ściśle określonych terminach każdego miesiąca. ZUS przekazuje emerytury w siedmiu różnych dniach miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25. Dzięki temu systemowi każdy emeryt może zaplanować swoje wydatki, wiedząc dokładnie, kiedy otrzyma swoje świadczenie.

Ci emeryci będą musieli pójść po emeryturę na pocztę

Osoby, które mają emeryturę przelewaną na konto, nie zauważą żadnej różnicy. Pieniądze po prostu pojawią się dzień wcześniej. Gorzej mają ci, którzy chodzą po swoją emeryturę do placówki. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, wspomniani klienci są zobowiązani oczekiwać na doręczenie świadczenia przez listonosza lub osobiście odebrać je na poczcie.

ZUS podkreśla, że coraz więcej osób starszych decyduje się na przelew świadczenia emerytalnego na konto bankowe. To rozwiązanie umożliwia szybszy dostęp do środków finansowych, co jest szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, takich jak ostatnia powódź na południowym zachodzie kraju.

Jak podsumowuje Kowalska-Matis, pomimo rosnącej popularności przelewów bankowych, część świadczeniobiorców nadal preferuje tradycyjną formę wypłaty świadczeń, czyli w gotówce. Warto podkreślić, że konto bankowe to nie tylko gwarancja terminowego otrzymania świadczenia, ale również zapewnia większe bezpieczeństwo środków finansowych.

Ile polskich emerytów otrzymuje swoje świadczenia na konto bankowe?

Obecnie ponad 85 proc. polskich seniorów otrzymuje świadczenia emerytalne na swoje konta bankowe. Najwyższy stopień ubankowienia emerytów odnotowuje województwo opolskie, gdzie świadczenia na konto otrzymuje aż 90,3 proc. seniorów. Natomiast najniższy wskaźnik ubankowienia występuje w województwie lubelskim, gdzie z tej formy wypłaty korzysta 83,8 proc. osób starszych.

