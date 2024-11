Hanna Gronkiewicz-Waltz przez lata sprawowała funkcję prezydenta Warszwy. Teraz, gdy Marcin Kierwiński zajął miejsce w rządzie i zajmuje się skoordynowaniem działań dotyczących odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, to ona zajęła jego miejsce w Parlamencie Europejskim.

Reklama

Taką emeryturę ma Hanna Gronkiewicz -Waltz

Dzięki przejęciu tego stanowiska jako europosłanka Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie otrzymywać ok. 43 tys. złotych miesięcznie. To oznacza, że w ciągu całej kadencji jej wynagrodzenie wyniesie ponad 2,5 mln złotych. Gdy jej praca w PE się zakończy, otrzyma także europejską emeryturę. To obecnie kwota ok 6 tys. zł miesięcznie. Jej polska emerytura rocznie wynosi ok. 201 tys. 87 zł. Miesięcznie Hanna Gronkiewicz-Waltz dostaje z ZUS ok. 16 tys. zł brutto.

Majątek i dodatkowe dochody byłej prezydent Warszawy

Była prezydent Warszawy ma też spory majątek. To oszczędności w wysokości 2 mln zł, obligacje skarbowe o wartości 1 mln zł, dom o powierzchni 220 m², wyceniany na ok. 1,7 mln zł oraz samochód marki Volvo, wyceniany na ponad 90 tys. zł. Hanna Grokiewicz-Waltz jest także profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zarobiła 92 tys. 152 zł w ramach swojej działalności akademickiej.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że nie wiadomo, za jaki okres są to dochody, ale jeżeli wyliczenia te dotyczą ubiegłego roku, to rzeczywiście jej emerytura wynosi ok. 16 tys. zł brutto miesięcznie.