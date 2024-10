Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował o przekazaniu kwoty 35,53 mln zł w gotówce do otwartych funduszy emerytalnych (OFE)

Łącznie w październiku br. ZUS przelał do OFE 367,3 mln zł. Od początku roku do funduszy emerytalnych trafiło 3,8 mld zł.

W minionym roku (2023) ZUS przekazał do OFE sumę 4,1 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do 2022 roku, kiedy łączna kwota wyniosła 3,8 mld zł.

Źródło: ISBnews, PAP