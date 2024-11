Legitymacja emeryta-rencisty to bilet do świata wielu korzyści dla emerytów. Oprócz tańszych przejazdów autobusami i tramwajami - daje ona dostęp do szeregu innych udogodnień. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą posiadanie tej legitymacji i w jakich sytuacjach może się przydać? Oto szczegóły.