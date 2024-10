Renta socjalna to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które nie mają prawa do innych świadczeń emerytalnych lub rentowych, a jednocześnie spełniają określone kryteria dochodowe i mają ograniczone możliwości zarobkowania. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dla kogo renta socjalna?

W wyniku nowelizacji ustawy, osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, będą otrzymywały dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 2520 złotych. Z nowego świadczenia skorzysta około 130 tysięcy osób spośród 300 tysięcy pobierających rentę socjalną.

Renta socjalna jest świadczeniem przeznaczonym dla osób dorosłych, które wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu utraciły zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przyznanie renty socjalnej nie jest uzależnione od okresu zatrudnienia, jednak wymagane jest spełnienie określonych kryteriów.

Renta socjalna może być przyznana bezterminowo w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego wykonywanie jakiejkolwiek pracy, lub na określony czas, jeśli niezdolność do pracy ma charakter przejściowy. Uprawnienie do renty socjalnej oraz jej wypłata nie są uzależnione od stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że przysługuje ono również obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, np. w celach edukacyjnych lub rodzinnych.

Ile wynosi renta socjalna?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, renta socjalna jest równoważna minimalnej rencie przysługującej osobie całkowicie niezdolnej do pracy. Od 1 marca 2024 roku do końca marca 2025 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1780,96 złotych, czyli 1620,67 zł na rękę. Od marca czeka nas podwyżka o 120,74 zł brutto, co oznacza wzrost świadczenia do 1901,70 zł brutto.

Jak zapowiedział wiceminister rodziny Łukasz Krasoń, zakres osób uprawnionych do dodatku dopełniającego do renty socjalnej zostanie poszerzony. Jednocześnie prowadzone są prace nad stworzeniem kompleksowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Wprowadzenie nowego świadczenia jest efektem prac sejmowej podkomisji, która w maju pozytywnie zaopiniowała poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Inicjatywa obywatelska przewidywała pierwotnie zwiększenie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od kiedy wypłata dodatku do renty?

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej zostanie zrealizowana w maju 2025 roku, wraz z regularnym przelewem świadczenia podstawowego. Należy jednak podkreślić, że świadczenie to będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku.

