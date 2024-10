Mimo że Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje rentę szkoleniową w wysokości 1335,72 zł osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu i chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe, świadomość tego świadczenia wśród Polaków jest wciąż niska. Od kilku lat Dolnośląski oddział ZUS nie odnotował żadnego wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Renta szkoleniowa - kwota 2024

Renta szkoleniowa przyznawana przez ZUS ma na celu zabezpieczenie środków utrzymania osoby, która w związku z koniecznością zmiany kwalifikacji zawodowych utraciła zdolność do wykonywania dotychczasowego pracy. Decyzję o możliwości przekwalifikowania podejmuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Wysokość renty szkoleniowej ulega corocznej waloryzacji. Obecnie jej wartość wynosi 1335,72 zł. Świadczenie to przysługuje na okres co najmniej pół roku, niezależnie od wieku ubezpieczonego.

Reklama

Renta szkoleniowa - wniosek

Aby uzyskać rentę szkoleniową, trzeba spełnić wiele formalności. Zgodnie z wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest złożenie obszernej dokumentacji. Jakie dokumenty są potrzebne? Przede wszystkim niezbędny jest wniosek ERN oraz dokumenty potwierdzające cały okres ubezpieczenia, czyli zarówno pracę, jak i okresy, w których nie były opłacane składki (np. urlop wychowawczy, nauka). Należy też przedstawić dokumenty świadczące o wysokości zarobków oraz aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza.

Jeśli pracujesz, wymagany jest dodatkowo wywiad zawodowy. Natomiast w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające te zdarzenia. Dokładna lista wymaganych zaświadczeń i oświadczeń jest dostępna na stronie internetowej ZUS lub w każdej jego placówce.

Wniosek należy złożyć w ZUS przed planowanym przejściem na rentę, ale nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu pobierania zasiłków chorobowych lub innych świadczeń.

Jak długo wypłacana jest renta szkoleniowa?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje sprawę do powiatowego urzędu pracy. Tam osoba uprawniona otrzymuje wsparcie w wyborze odpowiedniego kursu, dostosowanego do jej możliwości i potrzeb. Renta szkoleniowa jest zazwyczaj przyznawana na okres sześciu miesięcy. Jednak na wniosek starosty okres ten może zostać przedłużony nawet do 36 miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty renty szkoleniowej w przypadku podjęcia przez beneficjenta zatrudnienia.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium