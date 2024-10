Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nabycie prawa do emerytury zazwyczaj wiąże się z określonym stażem pracy, który generuje odprowadzanie składek emerytalnych. Jednak, w wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest uzyskanie emerytury nawet przy braku jakiegokolwiek okresu zatrudnienia i tym samym - stażu pracy.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać minimalną emeryturę?

ZUS podkreśla, że wypłata świadczenia emerytalnego jest możliwa wyłącznie po spełnieniu określonych wymogów. Warunkiem koniecznym jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi odpowiednio 60 i 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Ponadto ZUS zwraca uwagę na konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne i rentowe przynajmniej za jeden dzień w charakterze pracownika bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Reklama

Wysokość świadczenia emerytalnego jest w głównej mierze uzależniona od zgromadzonego kapitału emerytalnego, który kształtowany jest przez długość stażu pracy oraz wysokość zarobków. Zgodnie z danymi ZUS, każdy dodatkowy rok pracy może przełożyć się na wzrost emerytury o około 8 proc.

W procesie wyliczania wysokości świadczenia emerytalnego istotnym czynnikiem jest średnia dalsza długość życia, publikowana corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Im wyższa prognozowana długość życia emeryta, tym niższe miesięczne świadczenie.

ZUS podaje informację, że nawet jednodniowy okres zatrudnienia uprawnia do nabycia prawa do emerytury. Należy jednak zaznaczyć, że wysokość takiego świadczenia może być symboliczna, co potwierdza zjawisko tzw. "emerytur groszowych". Tego typu świadczenia przysługują osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, jednak nie spełniają wymaganego okresu składkowego. Spełnienie zarówno warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i wymaganego okresu składkowego uprawnia do otrzymania minimalnej emerytury, której wysokość po marcowej waloryzacji wynosi 1780,96 zł.

Okazuje się jednak, że osoby, które nie spełniają wymaganych okresów składkowych, lecz są całkowicie niezdolne do pracy i nie mogą podjąć zatrudnienia, mają prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, której wysokość jest równoważna minimalnej emeryturze.

Emerytura bez lat pracy

Osoby, które z obiektywnych przyczyn nie są w stanie spełnić standardowych kryteriów niezbędnych do nabycia prawa do emerytury, mogą otrzymać świadczenie emerytalne. Dotyczy to zwłaszcza osób całkowicie niezdolnych do pracy. Warunkiem koniecznym do uzyskania emerytury w drodze wyjątku jest uprzednie złożenie wniosku o emeryturę standardową i otrzymanie negatywnej decyzji ZUS. Dopiero po takiej decyzji można złożyć wniosek o emeryturę specjalną do Prezesa ZUS, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Oprócz wcześniej opisanego przypadku istnieje możliwość uzyskania emerytury bez wymaganego stażu pracy na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów. Świadczenie to przyznawane jest w uznaniu szczególnych zasług na rzecz państwa i społeczeństwa.

Emerytura bez lat pracy. Jaka jest wysokość świadczenia?

Osoby uprawnione do emerytury bez wymaganego okresu ubezpieczenia otrzymują świadczenie w wysokości minimalnej emerytury ustalonej ustawowo. Od marca 2024 roku wysokość ta wynosi 1780,96 zł brutto i ulega corocznej waloryzacji. Emerytura przyznana w drodze wyjątku, na mocy decyzji Premiera, dla osób niespełniających warunków stażowych, ma wysokość indywidualnie przez niego określoną.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium