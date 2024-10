Zgodnie z doniesieniami dziennika "Fakt", w najbliższej przyszłości emeryci mogą spodziewać się podwyżki świadczeń. Szczególnie korzystne zmiany dotyczą osób starszych wymagających regularnej opieki, co często wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalistów, takich jak opiekunki czy pielęgniarki.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Waloryzacja świadczeń i dodatków do emerytury

Waloryzacja emerytur i rent to mechanizm, który ma na celu utrzymanie wartości świadczeń na podobnym poziomie, mimo rosnącej inflacji. Dzięki temu seniorzy nie tracą na sile nabywczej swoich pieniędzy. W naszym kraju waloryzacja odbywa się co roku, najczęściej w marcu, obejmując nie tylko podstawowe świadczenia, ale również dodatki przysługujące niektórym grupom emerytów.

Które świadczenia dla emerytów zostaną podniesione i o ile?

Reklama

Osoby pobierające świadczenie wspierające, przyznawane osobom z niepełnosprawnościami, mogą liczyć na znaczące podwyżki świadczeń. Maksymalna wysokość świadczenia, ustalana jako 220 proc. renty socjalnej, wzrośnie w przyszłym roku o ponad 5 proc., osiągając kwotę przekraczającą 4100 zł.

To jednak nie jest jedyna zmiana. Dotychczas wsparcie finansowe mogły otrzymać osoby, których potrzeby, oceniane w skali od 1 do 100, były bardzo wysokie (87-100 punktów). Nowe przepisy poszerzają krąg beneficjentów o osoby z nieco mniejszymi, ale wciąż znacznymi potrzebami (78-86 punktów). Ta grupa otrzyma świadczenie w wysokości 180 proc. renty socjalnej, co przekłada się na kwotę 3382,66 zł.

Osoby wymagające stałej opieki również zostaną objęte podwyżką. Dodatek pielęgnacyjny, przyznawany na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunki, nie był waloryzowany od pięciu lat. Zmieni się to 1 marca przyszłego roku. Wzrost o 5,52 proc. spowoduje podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do maksymalnej wysokości dodatku z 1919,38 zł do 2052,88 zł.

W celu wsparcia osób najbardziej potrzebujących wprowadzono dodatek uzupełniający do renty socjalnej. Dotyczy on osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, a jego wysokość została ustalona na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Osoby powyżej 75. roku życia oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą obecnie liczyć na dodatek pielęgnacyjny w wysokości 330,70 zł. W związku z planowaną waloryzacją świadczeń, od przyszłego roku kwota ta wzrośnie do 348,28 zł. Podobnie jak w przypadku emerytur i rent, podwyżka zostanie przyznana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Bon senioralny od 2026 roku

Od 2026 roku seniorzy powyżej 75. roku życia, wymagający opieki w domu, będą mogli skorzystać z nowego świadczenia – bonu senioralnego. Jego maksymalna wartość to 2150 zł, ale aby go otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Emerytura lub renta seniora nie powinna przekraczać 3500 zł, a dochody pracujących dzieci muszą mieścić się w określonych przedziałach: od jednego do dwóch minimalnych wynagrodzeń brutto dla gospodarstwa jednoosobowego i do trzech minimalnych wynagrodzeń dla gospodarstw wieloosobowych.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium