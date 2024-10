W dokumencie wskazano, że "poprzez zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie dodatkowy dzień wolny w dniu 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników".

W imieniu wnioskodawców w pracach nad projektem ma uczestniczyć posłanka Katarzyna Ueberhan.

Wigilia dniem wolnym? Projekt ustawy w Sejmie

Uzasadniając wprowadzenie takiej zmiany, autorzy projektu podkreślają, że Wigilia to istotny dzień dla pracowników oraz ich rodzin, w którym kultywowane są tradycje religijne i rodzinne. Wskazują, że wielu pracodawców decyduje się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, aby umożliwić pracownikom bezpieczny powrót do domu.

"Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - zaznaczyli autorzy projektu.

Wigilia dniem wolnym od pracy? Bezpieczeństwo i wygoda pracowników

Proponowane rozwiązanie ma na celu także poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie przedświątecznym. Zauważono, że Wigilia wiąże się z dalszymi wyjazdami pracowników do rodzin w różnych częściach Polski, a wprowadzenie dnia wolnego umożliwi "rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie".

Dzień wolny od pracy ułatwi także pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi, co jest szczególnie ważne w dniu, kiedy dzieci nie mają zajęć edukacyjnych. Jak zaznaczono, "ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych, a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze".

Wigilia dniem wolnym? Możliwe skutki gospodarcze

Choć autorzy projektu zauważają, że skutki gospodarcze proponowanych rozwiązań "można by teoretycznie oszacować biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne dotyczące Produktu Krajowego Brutto, przeciętnej pensji w sektorze przedsiębiorstw w zależności od wielkości pracodawcy oraz wpływów z VAT", podkreślają jednocześnie, że takie obliczenia byłyby "obarczone daleko idącą niedokładnością, ponieważ (...) 24 grudnia nie jest traktowany przez pracodawców oraz pracowników jak zwykły dzień roboczy".

W uzasadnieniu do projektu przypomniano także, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w wielu krajach, takich jak: Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP, gov.pl

