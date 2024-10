Listę 50 najbogatszych Polek "Wprost" publikuje już od 12 lat. To jedyne tego typu zestawienie w polskich mediach. Jak donosi redakcja, "co roku pojawiają się komentarze, że bogatych kobiet w kraju wcale nie ma. Są tylko takie, które albo dobrze wyszły za mąż, albo bogato się rozwiodły". Dziennikarze wskazują jednak, że najbogatsze Polki ciężko pracują, są pomysłowe imają smykałkę do interesów.

Jest rekord

W zeszłym roku majątek całej pięćdziesiątki najbogatszych Polek wyniósł prawie 33 mld zł. To o ponad 5 proc. więcej niż w zeszłym roku. Kwota może ścinać z nóg, ale patrząc po rankingach globalnych miliarderek, to wszystkie panie z naszego rankingu mają majątek 12 razy mniejszy niż ten Alice Walton, najbogatszej kobiety świata od amerykańskiej sieci marketów Walmart.

Kto zajmuje pierwsze miejsca na liście najbogatszych Polek?

1. Dominika Kulczyk - 7,1 mld zł. Od innych pań w naszym rankingu dzieli ją wielomiliardowy dystans. Najważniejszym składnikiem majątku Dominiki Kulczyk pozostają udziały w Polenergii – największej prywatnej grupie energetycznej w kraju.

2. Barbara Komorowska - 2,5 mld zł. Druga najbogatsza Polka i bardzo tajemnicza. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się publicznie. To ona, a nie jej mąż Zbigniew, były senator PSL, kontroluje udziały w rodzinnych spółkach. A te zajmują się przede wszystkim produkcją żywności, m.in. w Bakomie.

3. Grażyna Kulczyk - 2 mld zł. Kolekcjonerka, mecenaska kultury. W swojej karierze wsparła tysiące przeróżnych projektów kulturalnych. W biznesie zaczynała również od własnej inicjatywy. W latach 90. sprowadzała do Polski rowery z Tajwanu.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce najbogatszych Polek zajmują: Małgorzata Adamkiewicz, Zyta Olszewska, Elżbieta Kaczmarek, Barbara Kaczmarek z rodziną, Katarzyna Frank-Niemczycka, Teresa Mokrysz, Wiesława Herba.