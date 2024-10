Podczas wywiadu w Polskim Radiu, minister podkreślił, że strategia ta ma być pierwszą kompleksową wizją cyfryzacji, która wpłynie na wszystkie dziedziny życia, takie jak zdrowie, administracja, edukacja, nauka, biznes i rolnictwo.

Koniec kolejek w urzędach? Polska wchodzi w erę e-państwa

Minister Gawkowski wyjaśnił, że przejście z papierowej formy usług do wersji online nie oznacza zamknięcia urzędów. Każdy obywatel będzie mógł przyjść i załatwić swoją sprawę osobiście - zapewnił.

Nowe usługi cyfrowe mają być dostępne już wkrótce, co ma przyczynić się do uproszczenia i przyspieszenia załatwiania spraw administracyjnych.

Cyfrowa rewolucja w Polsce. Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Gawkowski zaznaczył, że kluczową rolę w nadchodzącej cyfryzacji odegra sztuczna inteligencja odegra. AI będzie wykorzystywana do szybszego diagnozowania chorób oraz do analizy systemu legislacyjnego, aby unikać sprzeczności w tworzonym prawie. Żeby nie tworzyć prawa, które by się wykluczało - podkreślił minister.

Cyfrowa rewolucja w Polsce. Nowa strategia cyfryzacji

W poniedziałek ministerstwo planuje przekazać do konsultacji strategię cyfryzacji Polski, która ma wyznaczyć kierunki rozwoju na najbliższe dziesięć lat. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko uproszczenie dostępu do usług administracyjnych, ale także zwiększenie efektywności działania państwa w erze cyfrowej.

Dzięki wprowadzeniu cyfrowych rozwiązań, Polska stawia na nowoczesność i dostosowanie administracji publicznej do potrzeb współczesnych obywateli, co może przynieść wymierne korzyści dla społeczeństwa oraz gospodarki.

Źródło: PAP, gov.pl, Polskie Radio

