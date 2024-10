Poseł Stanisław Lemczyk zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wprowadzenie jednolitego systemu opodatkowania biogazowni rolniczych, podobnego do systemów stosowanych w Danii i Niemczech. Według posła, zwolnienie biogazowni z podatku od nieruchomości, jak ma to miejsce w tych krajach, mogłoby przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Nowelizacja przepisów obejmie biogazownie rolnicze

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Neneman przypomniał, że projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych precyzuje opodatkowanie biogazowni rolniczych. Podatek od nieruchomości będzie dotyczył wyłącznie części budowlanych tych obiektów, a nie całej biogazowni. Dzięki temu zmiany mają stanowić zachętę do inwestowania w odnawialne źródła energii, jednocześnie zapewniając równe zasady opodatkowania innych obiektów, takich jak elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne.

Biogazownie a system katastralny w innych krajach

Odnosząc się do propozycji ujednolicenia opodatkowania biogazowni w Polsce na wzór niemiecki lub duński, wiceminister Neneman wyjaśnił, że systemy opodatkowania w tych krajach opierają się na systemie katastralnym. W takim modelu cała nieruchomość, w tym biogazownia, jest opodatkowana na podstawie jej wartości rynkowej. W Polsce jednak obowiązuje inny system, który nie pozwala na bezpośrednie przeniesienie tych rozwiązań, a wprowadzenie systemu katastralnego nie jest obecnie planowane.

Definicja budynków i budowli w nowelizacji

Projekt nowelizacji ustawy, który został przyjęty przez rząd w październiku, zawiera również precyzyjne definicje "budynków" i "budowli", co ma na celu jasne określenie przedmiotów opodatkowania w przypadku nieruchomości związanych z odnawialnymi źródłami energii - przypomina Portal Samorządowy. Zgodnie z nowymi przepisami, jedynie części budowlane biogazowni rolniczych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wpływ nowych przepisów na sektor energii odnawialnej

Nowelizacja ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie rolnicze, poprzez ograniczenie obciążeń podatkowych dla inwestorów. Wprowadzenie precyzyjnych przepisów dotyczących opodatkowania ma jednocześnie zapewnić jednolite zasady dla wszystkich rodzajów budowli wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej.