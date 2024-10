Reklama

Według danych NBP, w okresie tym rozpoczęto budowę 62,3 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku oraz o 32,5 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Również liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła – w II kwartale 2024 r. wydano 74,3 tys. pozwoleń, co oznacza wzrost o 7,6 proc. kwartał do kwartału (kdk) oraz 23,8 proc. rok do roku (rdr).

NBP zauważył, że "produkcja" na rynku mieszkaniowym zaczęła rosnąć, jednak jednocześnie zmniejszył się popyt na nowe mieszkania. Liczba sprzedanych kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań spadła w II kwartale do poziomu 9,8 tys. To oznacza, że coraz więcej mieszkań trafia na rynek, ale nie znajdują one nabywców w tak szybkim tempie jak wcześniej.

Paradoks rynku nieruchomości. Popyt na mieszkania spada, a ceny idą w górę

Narodowy Bank Polski podkreśla, że wygaśnięcie rządowego programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." pod koniec 2023 roku osłabiło popyt na mieszkania, choć niektórym nabywcom udało się skorzystać z rosnących wynagrodzeń w gospodarce, co utrzymało pewien poziom zainteresowania zakupami nieruchomości. Warto jednak zauważyć, że aż 59 proc. mieszkań kupowano za gotówkę, podczas gdy udział kredytów hipotecznych w finansowaniu transakcji maleje.

Rosnące koszty budowy, w tym wyższe stawki za robociznę i najem sprzętu, również wpływają na wzrost cen mieszkań. W raporcie NBP odnotowano, że zarówno nominalne, jak i realne ceny mieszkań w Polsce wzrosły w ujęciu kwartalnym i rocznym. Szczególnie dynamiczny wzrost cen obserwowano w takich miastach jak Gdynia, Poznań, Kraków czy Wrocław. W tych lokalizacjach ceny mieszkań rosły szybciej niż inflacja oraz wynagrodzenia.

Stabilizacja rynku najmu

Raport NBP zwraca również uwagę nasytuację na rynku najmu.Pomimo wzrostu cen mieszkań, poziom stawek za wynajem metra kwadratowego utrzymywał się na stabilnym poziomie lub wzrósł nieznacznie w Warszawie oraz sześciu innych miastach. W dziesięciu miastach zanotowano niewielki spadek stawek najmu. Jednak z uwagi na wzrost cen mieszkań, rentowność wynajmu zaczęła się obniżać, co zmniejszyło zyski z najmu w dużych ośrodkach miejskich.

Perspektywy rynku nieruchomości

Liczba mieszkań oferowanych na wynajem nadal rośnie, co jest efektem oddawania do użytku nieruchomości kupionych w latach 2020–2023, kiedy wielu inwestorów decydowało się na zakup mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. Jednocześnie, według raportu NBP, kupujący coraz częściej wybierają starsze, mniejsze mieszkania w dobrych lokalizacjach, ze względu na niższe koszty całkowite zakupu.

Źródło: NPB, PAP. MEDIA.