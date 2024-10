Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, sieroty, które utraciły obojga rodziców i pobierają rentę rodzinną, są uprawnione do dodatku dla sierot zupełnych, przysługującego bez względu na wiek.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które utraciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany, a które pobierają rentę rodzinną. Jest to forma wsparcia finansowego mająca na celu częściowe zrekompensowanie trudnej sytuacji życiowej osób, które w młodym wieku straciły opiekę rodzicielską.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które straciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany od urodzenia, pod warunkiem że są uprawnione do renty rodzinnej. Uprawnienie do dodatku dla sieroty zupełnej wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy świadczeniobiorca kontynuuje edukację, co umożliwia przedłużenie wypłaty świadczenia do osiągnięcia 25. roku życia.

Świadczenie dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek, pod warunkiem kontynuowania nauki. Osoby kształcące się mogą otrzymywać ten dodatek do 25. roku życia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy student kończy studia po ukończeniu 25. roku życia, okres pobierania świadczenia może zostać przedłużony do zakończenia roku akademickiego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które utraciły zdolność do pracy przed szesnastymi urodzinami lub w trakcie nauki, mają prawo do renty rodzinnej niezależnie od wieku. Jeżeli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów, okres pobierania renty przedłuża się do zakończenia studiów.

Co ważne, nie ma wymogu dotyczącego dochodu, co oznacza, że każdy uprawniony może otrzymać to świadczenie. Dodatek przysługuje wszystkim sierotom zupełnym w rodzinie – nie jest dzielony między dzieci.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 620,36 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do marca 2025 roku. Wówczas nastąpi kolejna waloryzacja świadczenia. To oznacza, że wartość wsparcia może wzrosnąć w zależności od zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, tj. druk ERRD, oraz dołączyć dokumenty potwierdzające datę zgonu obojga rodziców lub datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia świadczącym o nieznanym ojcu od urodzenia. Czas rozpatrzenia wniosku przez ZUS wynosi maksymalnie 30 dni. W sytuacji odmowy przyznania świadczenia, wnioskodawca może złożyć odwołanie w miesięcznym terminie.

