W nadchodzących miesiącach, październiku i listopadzie 2024 roku, wielu seniorów może liczyć na dodatkowe środki finansowe. Oprócz wypłaty drugiej emerytury przez blisko milion osób planowane jest uruchomienie nowego programu socjalnego, w ramach którego część seniorów otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 lub 1900 złotych.

ZUS poinformował o przyspieszeniu wypłat emerytur w październiku 2024 roku ze względu na zbliżające się święto Wszystkich Świętych. Dodatkowo program "Aktywny rodzic" stwarza nowe możliwości zwiększenia dochodów dla wielu seniorów.

Druga emerytura w październiku 2024

W październiku 2024 roku nastąpi przyspieszenie wypłat niektórych emerytur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia emerytalne i rentowe, których termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, muszą być wypłacone wcześniej. W związku z tym, że 1 listopada jest dniem wolnym, około 930 tysięcy seniorów otrzyma swoje świadczenia do 31 października. W efekcie powyższych przepisów część emerytów otrzyma swoje świadczenie dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

1500 lub 1900 zł "babciowego"

Wprowadzony w październiku program "Aktywny rodzic" przewiduje świadczenie "babciowe", skierowane do osób sprawujących opiekę nad wnukami na podstawie umowy uaktywniającej. Warunkiem wypłaty świadczenia jest wybór seniora jako opiekuna przez rodziców dziecka. Program przewiduje świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy, które może zostać zwiększone do 1900 zł w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest zawarcie umowy uaktywniającej między rodzicami a opiekunem, którym może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona. Opiekunowi przysługują składki na ubezpieczenia społeczne. Pierwsze wypłaty planowane są na przełomie listopada i grudnia 2024 roku. Świadczenie przysługuje, jeśli oboje rodzice są aktywni zawodowo i osiągają łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Przedstawione rozwiązanie stwarza możliwość znaczącego zwiększenia przyszłej emerytury dziadków opiekujących się wnukami, dzięki gromadzeniu dodatkowych środków na koncie emerytalnym. Jednocześnie rodzice zyskują pewność, że mogą powrócić na rynek pracy, mając zapewnioną pomoc finansową w zakresie opieki nad dzieckiem.

Opieka nad wnukami w ramach "babciowego"

Jak informuje gazetaprawna.pl, opieka nad wnukami w ramach programu "babciowego" to inwestycja w przyszłość. Oprócz bieżącego wsparcia finansowego, seniorzy budują dodatkowy kapitał na emeryturę. Dzięki składkom w wysokości 420 zł miesięcznie, po dwóch latach opieki mogą zgromadzić ponad 35 tys. zł. To przełoży się na wyższą emeryturę – nawet o 500 zł miesięcznie więcej. Program ten może objąć nawet 20 tys. seniorów, a koszty jego finansowania to około 127 mln zł rocznie. Program ten stwarza seniorom okazję do podwyższenia świadczenia emerytalnego oraz otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie opieki nad wnukami.

