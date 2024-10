Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem przeznaczonym dla członków rodziny osoby, która miała prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub była ubezpieczona i spełniła wymagania do przyznania takich świadczeń. W przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, członkowie rodziny również mogą otrzymać rentę, pod warunkiem, że od ustania okresu uprawniającego do renty z tytułu niezdolności do pracy minęło więcej niż 18 miesięcy.

Kto może otrzymać rentę rodzinną?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym, adoptowanym, jak i tym przyjętym na wychowanie, które nie ukończyły 16 lat, lub do 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki. W szczególnych przypadkach renta przysługuje dzieciom niezdolnym do pracy, jeśli nie ukończyły 16 roku życia, bądź do 25 lat, gdy są w trakcie nauki. Dzieci, które przekroczą 25 lat podczas ostatniego roku studiów, zachowują prawo do renty do końca roku akademickiego.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeśli ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy w momencie śmierci męża. Może również otrzymać świadczenie, gdy wychowuje dziecko, wnuka lub rodzeństwo zmarłego do 16 roku życia (lub do 18, jeśli kontynuują naukę). Istnieje także możliwość uzyskania okresowej renty rodzinnej na rok lub podczas uczestnictwa w kursach zawodowych.

Wdowiec również ma prawo do renty rodzinnej na takich samych zasadach jak wdowa. Wiek uprawniający do otrzymania świadczenia wynosi 50 lat.

Rodzice zmarłego mogą otrzymać rentę rodzinną, jeśli spełniają warunki, takie jak te dla wdowy lub wdowca, oraz jeśli zmarły syn lub córka w znacznym stopniu przyczyniali się do ich utrzymania.

Renta rodzinna - wysokość

Kwota renty zależy od liczby osób uprawnionych. Dla jednej osoby przysługuje 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób – 90 proc., a dla trzech lub więcej – 95 proc. Wszystkie uprawnione osoby otrzymują jedno wspólne świadczenie, które w razie potrzeby dzielone jest równo między uprawnionych. Sieroty zupełne mają prawo do dodatkowego wsparcia.