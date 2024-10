Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że środki finansowe zgromadzone na subkoncie zmarłego uczestnika Otwartego Funduszu Emerytalnego podlegają dziedziczeniu. Nawet jeśli kwota nie przekracza 30 tysięcy złotych, ZUS wypłaci ją spadkobiercom. ZUS podkreśla, że nie istnieje żadna określona data graniczna zgłoszenia roszczeń do tych środków. Wystarczy złożyć właściwy wniosek, aby móc je otrzymać.

Ustawa o systemie emerytalnym precyzuje zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE. Procedura jest prosta i nieograniczona czasowo. Spadkobierca, aby otrzymać należne mu środki, musi jedynie złożyć stosowny wniosek. W przypadku braku wskazanych spadkobierców, środki z OFE stanowią część spadku.

Ile średnio jest na kontach OFE?

Jak podaje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS we Wrocławiu, średnia wartość środków finansowych zgromadzonych na subkontach zmarłych uczestników Otwartych Funduszy Emerytalnych wynosi około 29 000 złotych. Prawo do dziedziczenia tych środków przysługuje zarówno osobom wskazanym przez zmarłego, jak i osobom urodzonym po 1968 roku, które nie zdecydowały się na udział w OFE. W przypadku braku wskazania konkretnych spadkobierców przez zmarłego, środki z subkonta stanowią część spadku.

Jak odziedziczyć środki z OFE po zmarłym? Jeśli Twój bliski był członkiem OFE, możesz ubiegać się o wypłatę środków z jego subkonta. ZUS nie ogranicza czasu na złożenie wniosku, więc możesz to zrobić w dowolnym momencie. Pieniądze te stanowią część spadku i są wypłacane spadkobiercom.

Czym jest subkonto OFE?

Jak podaje ZUS, subkonto jest indywidualnym rachunkiem, który prowadzony jest dla każdego ubezpieczonego należącego do Otwartego Funduszu Emerytalnego, a także dla osób urodzonych po 1968 roku, które nie są członkami OFE. Na subkonto przekazywana jest część składek emerytalnych. Niewielu zdaje sobie sprawę, że środki zgromadzone na subkoncie mają charakter dziedziczny. Aby je otrzymać, wystarczy złożyć stosowny wniosek.

ZUS wyjaśnia, że środki zgromadzone na subkoncie, zarówno dla byłych członków OFE, jak i dla osób, które nigdy nie należały do funduszu, podlegają dziedziczeniu. Procedura wypłaty jest taka sama dla wszystkich. Dobrą wiadomością dla spadkobierców jest fakt, że środki z subkonta emerytalnego, które dziedziczą po zmarłym członku OFE, są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu spadkobiercy mogą otrzymać całą kwotę bez konieczności odprowadzania dodatkowych opłat.

Dziedziczenie środków z OFE. Jak to zrobić krok po kroku?

Proces ubiegania się o środki z OFE jest prosty. Spadkobierca powinien złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, który można pobrać ze strony ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia. Po pozytywnej weryfikacji ZUS wypłaci środki. Jeżeli zmarły był emerytem lub jego środki z OFE zostały już przeniesione do ZUS, procedura wypłaty jest uproszczona. To samo dotyczy osób, które nie były członkami OFE, a ich składki były gromadzone na subkoncie w ZUS.

Członkowie OFE mają możliwość samodzielnego wyznaczenia osób, które mają odziedziczyć środki zgromadzone na ich subkoncie. To pozwala ominąć formalności związane z postępowaniem spadkowym i przyspieszyć wypłatę środków. Członek OFE ma prawo wskazać jedną lub więcej osób, które otrzymają jego środki po śmierci. Może też zmienić tę decyzję w dowolnym momencie i podzielić środki między kilku beneficjentów.

Jeżeli zmarły członek Otwartego Funduszu Emerytalnego nie ukończył wieku emerytalnego, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę środków bezpośrednio do OFE. Po otrzymaniu takiego wniosku fundusz ma obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje trzymiesięcznym okresem na dokonanie wypłaty.

W sytuacji, gdy zmarły członek Otwartego Funduszu Emerytalnego osiągnął już wiek emerytalny lub nie był nigdy członkiem OFE, środki zgromadzone na jego subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są gotowe do wypłaty. Aby otrzymać należne środki, należy wypełnić stosowny formularz dostępny na stronie internetowej ZUS. W przypadku braku wskazania spadkobierców przez zmarłego, środki z subkonta stanowią część spadku.

Ile osób wypłaca środki z subkonta OFE?

Rosnąca świadomość społeczna sprawia, że coraz więcej obywateli Polski zdaje sobie sprawę z dziedzicznego charakteru środków zgromadzonych na subkontach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z danych serwisu prawo.pl, w 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował 97 tysięcy wniosków spadkobierców o wypłatę środków zgromadzonych na subkontach, wypłacając łącznie 796,5 miliona złotych. Jest to wzrost o 56 milionów złotych w porównaniu do roku poprzedniego oraz o około 300 milionów złotych w stosunku do roku 2020.