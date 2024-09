Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stanowi odpowiednik emerytury pomostowej dla pracowników oświaty. Jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zostały określone w Ustawie z dnia 22 maja 2009 roku. Z dniem 1 września br. wprowadzono do ustawy istotne modyfikacje.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym

Nowe przepisy wprowadzone od 1 września 2024 roku rozszerzyły krąg beneficjentów nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Oprócz dotychczasowych uprawnionych, świadczenie to mogą teraz uzyskać także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nowe przepisy obejmują zarówno pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i poradni specjalistycznych świadczących pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Uprawnienie do świadczenia dotyczy również osób pracujących w poradniach, które zajmują się doradztwem zawodowym uczniów. Warunki otrzymania świadczenia dla tych pracowników są analogiczne do wymagań stawianych nauczycielom i wychowawcom.

Świadczenie kompensacyjne - zasady przyznawania

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów, wśród których kluczowy jest wiek.Dla kobiet wiek uprawniający do świadczenia stopniowo się podwyższa i wynosi:

55 lat do końca 2024 roku,

56 lat w latach 2025-2026,

57 lat w latach 2027-2028,

58 lat w latach 2029-2030,

oraz 59 lat w latach 2031-2032.

Mężczyzna musi za to osiągnąć:

60 lat (w latach 2023-2024)

61 lat (w latach 2025-2026)

62 lata (w latach 2027-2028)

63 lata (w latach 2029-2030)

64 lata (w latach 2031-2032).

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, pracownik musi wykazać się co najmniej 30-letnim stażem pracy, w tym minimum 20 lat pracy w upoważnionym zawodzie, wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego czasu pracy. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem otrzymania świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Wymaganie to zostanie spełnione także w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w określonych sytuacjach, likwidacji placówki lub zmniejszenia liczby jej oddziałów.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego ustalana jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy i nie może być niższa od minimalnej emerytury, która w 2024 roku wynosiła 1780,96 zł brutto.Świadczenie przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. Z danych ZUS wynika, że w kwietniu tego roku przeciętna wysokość tego świadczenia wynosiła 4022,52 zł. W czerwcu natomiast, według danych ZUS, wyniosła 3986,93 zł.

Świadczenie kompensacyjne - dla kogo?

W pierwotnej wersji przepisów świadczenie kompensacyjne było przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli i pedagogów zatrudnionych w publicznych lub niepublicznych placówkach oświatowych, takich jak: szkoły, przedszkola, placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę wychowawczą uczniom niepełnoletnim. Od 1 września 2024 roku krąg beneficjentów świadczenia został poszerzony o pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.