Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, ogłosił wprowadzenie nowego systemu opłat, który będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu rady miasta. Miasto zamierza wykorzystać rządowe dofinansowanie w ramach programu Aktywny Rodzic, aby opłata dla rodziców wynosiła zero złotych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1500 zł miesięcznie, rodzice poniosą jedynie koszty wyżywienia dzieci, które będą wynosiły 12 lub 12,5 zł dziennie, w zależności od typu żłobka.

Koszty wyżywienia i dofinansowanie

Koszt wyżywienia w żłobkach jednozmianowych wyniesie 12 zł dziennie, a w dwuzmianowych 12,5 zł. Średnio, rodzice zapłacą od 240 do 250 zł miesięcznie za wyżywienie dziecka. Obecnie obowiązująca opłata za posiłki wynosi 9 zł dziennie. Podwyżka została uzasadniona rosnącymi kosztami pracy oraz cenami towarów i usług.

Program Aktywny Rodzic

Wiceprezydent Szczecina, Łukasz Kadłubowski, podkreślił, że miasto nie zyska na nowym dofinansowaniu, gdyż koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi 1750 zł miesięcznie. Dzięki programowi Aktywny Rodzic, miasto planuje również zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach, aby sprostać potrzebom mieszkańców. Prezydent Krzystek zaznaczył, że nowe miejsca żłobkowe pomogą młodym rodzicom w powrocie do pracy.

Nowe możliwości dla rodziców

Program "Aktywny Rodzic", wdrożony przez rząd, oferuje trzy rodzaje świadczeń, w tym dofinansowanie do opieki żłobkowej. Dzięki temu rodzice mogą liczyć na 1500 zł miesięcznie, co pozwoli im na pokrycie kosztów żłobka bez obciążania domowego budżetu. Jest to element polityki prorodzinnej, która ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu życia zawodowego z opieką nad dziećmi.