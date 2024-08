Program Aktywny Rodzic wprowadza trzy rodzaje świadczeń tj. aktywni rodzice w pracy – to świadczenie ma wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z rodzicielstwem (wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1900 zł). Aktywnie w żłobku ma na celu pomoc w pokryciu kosztów pobytu dziecka w żłobk (rodzice będą mogli otrzymać nawet 1500 złotych miesięcznie na pokrycie kosztów żłobka. A jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, to kwota ta wzrośnie do 1900 złotych). Aktywnie w domu wesprze rodziny w finansowaniu opieki nad dzieckiem (rodzice otrzymają po 500 złotych miesięcznie na dziecko, co daje łącznie 12 000 złotych przez cały okres trwania świadczenia).

Reklama

Wnioski o świadczenia dla rodziców. To musisz wiedzieć

Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic będzie można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne opcje składania wniosków to: Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS), aplikacja mobilna mZUS, portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), systemy bankowości elektronicznej (jeśli bank udostępnia taką usługę).

Reklama

Komu przysługują świadczenia?

Program jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Polski, w tym obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA oraz Wielkiej Brytanii, cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy, np. na podstawie karty pobytu.