Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska ogłosiła ambitny plan na najbliższe lata podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej. Do 2026 roku ma powstać 102 tys. nowych miejsc w żłobkach. Rząd dąży do zapewnienia, że na mapie Polski nie będzie żadnych "białych plam" – regionów bez dostępu do żłobków.