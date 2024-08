Nowy projekt PKP: jak poprawi on bezpieczeństwa kierowców

PKP ogłosiło pierwszy etap projektu, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. W ramach projektu o nazwie: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" będą likwidowane kolizyjne przejazdy kolejowe. Projekt jest finansowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.).

Polskie Koleje Państwowe przewiduje prawie miliard złotych na modernizację infrastruktury, aby wyeliminować przejazdy, które stanowią zagrożenie dla kierowców. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na niepokojące statystyki. Otóż tylko w 2023 roku doszło do aż 123 wypadków na przejazdach kolejowych, w wyniku których zginęło 31 osób, zaś 19 zostało rannych.

Zasada kąta prostego to gwarancja bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych. Polega ona na tym, że kierowca może wjechać na przejazd wyłącznie wtedy, gdy zapory są ustawione prostopadle do nawierzchni drogi. Jakakolwiek zmiana tego kąta jest sygnałem oznaczającym ”zakaz wjazdu”. W takiej sytuacji kierowcy samochodów powinni zahamować i ponownie czekać na podniesienie półzapór. Niestety choć w teorii jest to oczywiste, statystyki pokazują, że w praktyce nadal jest to duży problem. Toteż dobrym rozwiązaniem niewątpliwie będą skrzyżowania dwupoziomowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PKP

Projekt ten, finansowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, ma na celu przekształcenie istniejących przejazdów w bezkolizyjne skrzyżowania dwupoziomowe. Dzięki temu pojazdy drogowe i szynowe nie będą miały możliwości kolizyjnego spotkania się na skrzyżowaniach. To przedsięwzięcie jest szczególne nie tylko ze względu na ogromną sumę finansowania – niemal 900 milionów złotych – ale także z uwagi na wpływ, jaki może mieć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

To nie pierwszy program modernizacyjny PKP. Tylko na przełomie 2020 i 2021 roku w tym celu wydatkowano już 250 milionów złotych. Projekt jest jednak znacznie większym przedsięwzięciem. W budżecie przewidziana została kwota na poziomie wynoszącym 861 milionów złotych. To zaś znacząco wpłynie na skalę przebudowy.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na modernizację przejazdów w ramach tego projektu. A wnioski można składać do 5 lutego 2025 roku. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu projektu oraz zawieranie porozumień z zakwalifikowanymi wnioskodawcami planowane jest na koniec przyszłego roku.

W ramach projektu przejazdy mają być przebudowane w taki sposób, aby część drogowa była całkowicie oddzielona od części kolejowej. To pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych punktów kolizji i znaczne zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach.