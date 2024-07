"Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii spadła w czerwcu wobec poziomu z maja, ale pozostanie podwyższona w kolejnych kwartałach" - ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

O obniżce stóp procentowych możemy zapomnieć, gdy inflacja rośnie; taka możliwość może się pojawić najwcześniej w 2026 r. - powiedział prezes NBP

Glapiński o stopach proc.

Zgodnie z wynikami projekcji powrót do celu inflacji po tym wzroście w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku - powrót do celu nastąpi w 2026 roku. Jeśli Rada będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Co z inflacją?

Glapiński poinformował, że NBP szacuje, iż zmiana przepisów o ochronie odbiorców cen energii z 1 lipca przełoży się na wzrost inflacji w tym miesiącu o ok. 1,6 pkt proc. Z kolei w styczniu 2025 r. wygaśnięcie obecnych mechanizmów ochronnych oznaczać powinno dodatkowy wzrost inflacji o ok. 1,3 pkt proc. Jak przypomniał, z początkiem 2025 r. zgodnie z obecnymi przepisami nastąpi koniec regulacji cen energii elektrycznej oraz przywrócenie opłaty mocowej.

Według obecnych prognoz NBP pod koniec roku inflacja może zbliżyć się nawet do 5 proc., i jeszcze trochę wzrosnąć na początku przyszłego roku - stwierdził Glapiński. Zauważył też, że są sprzeczne przewidywania co do oczekiwań inflacyjnych, czyli tego, jak firmy i gospodarstwa domowe dostosują swoje zachowania do prognozowanego poziomu inflacji.

Dane GUS

Dane GUS pozwalają też szacować, że w czerwcu tzw. inflacja bazowa - a więc dynamika cen po wyłączeniu cen żywności i energii - chociaż niższa niż w miesiącu poprzednim, nadal jest wyraźnie wyższa niż inflacja ogółem. I nasze prognozy, projekcje pokazują, że w kolejnych kwartałach inflacja bazowa nadal będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Ostatecznie spadnie do właściwego poziomu, ale to jest uporczywe i trwa długo - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja bazowa

NBP podał wcześniej, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc. w maju 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu.

Jak podał w ub. tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), według wstępnych danych, inflacja konsumencka wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2024 r. (wobec 2,5 proc. r/r w maju).